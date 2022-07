Puglia- Dure, durissime sono le parole dell’europarlamentare di FI eletto nella circoscrizione Sud, On. Andrea Caroppo, il quale affida ad una nota stampa la sua amarezza per lo scandalo che ha travolto la sanità pugliese: “Egidio Zacheo è un galantuomo di sinistra. Già professore di Scienza Politica presso l’Università del Salento, è stato più volte il sindaco di Campi Salentina” scrive Caroppo che continua “A marzo del 2016, durante la sua ultima esperienza amministrativa, conferì la cittadinanza onoraria al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la sua attività di magistrato antimafia, per riaffermare una nuova cultura della legalità nella città che negli anni 80 era stata la culla della Sacra Corona Unita.

In queste ore, a seguito dell’ennesimo scandalo di corruzione e malcostume che ha colpito la Regione Puglia, dalle colonne di un quotidiano afferma: “Se fossi ancora sindaco non esiterei un solo istante a togliere la cittadinanza onoraria a Michele Emiliano. Ormai non è questione di polemica o strumentalizzazione politica: Emiliano è un personaggio di cui vergognarsi e prendere le distanze. Anche a sinistra» conclude Caroppo.