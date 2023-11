Manfredonia, Scuotto scatenato: vicino l’arrivo dell’ex Foggia Dell’Agnello

Il Manfredonia prova a piazzare il colpo Simone Dell’Agnello. Una trattativa non ancora conclusa ma che il Direttore Sportivo dei pugliesi Livio Scuotto sta cercando di portare a termine.

Cresciuto nelle giovanili prima del Livorno, la sua città natale, e poi dell’Inter, Dell’Agnello fa il suo esordio da professionista nell’agosto del 2011 in Coppa Italia con la maglia del club labronico. In due stagioni in amaranto il centravanti toscano colleziona venti presenze ed una rete in Serie B, prima di passare in prestito al Sudtirol in Lega Pro. Fra i vari prestiti e ritorni al Livorno, Dell’Agnello tra il 2013 e il 2018 colleziona 101 presenze e 17 reti tra Serie B, Coppa Italia e soprattutto Serie C.

Nell’ottobre del 2018 lascia definitivamente il club amaranto per trasferirsi al Como per la sua prima esperienza in Serie D. Con gli azzurri ottiene da protagonista, con 10 reti in 29 partite, la promozione diretta in terza serie e si trasferisce all’Arezzo, squadra con cui non scenderà mai in campo. Le ultime tappe della sua carriera prima di approdare la scorsa stagione in Serie D al Franciacorta sono state Foggia, Grosseto e Seregno.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp