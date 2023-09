Manduria. Piccioni intrappolati sul tetto dell’ospedale

Manduria.

Una numerosa colonia di piccioni è rimasta per giorni intrappolata nella rete anti volatili sul tetto dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria divenuta una trappola mortale per i colombacci. A quanto pare i piccioni sono riusciti ad entrare da una falla nella rete non riuscendo più a tornare indietro. Sono stati prima i cittadini a lanciare l’allarme ai vigili del fuoco che a loro volta hanno rimbalzato alla polizia municipale. Assenti per il momento anche le associazioni ambientaliste locali. Nessuno sembra interessarsi dei poveri piccioni che esausti cercano ancora una via di fuga.

