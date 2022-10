Maltempo: pioggia battente in Salento, allagamenti

Pioggia battente dal pomeriggio su tutto il Salento. Al momento non si registrano danni, ma desta qualche preoccupazione la situazione di Parabita e Matino, i due comuni che si trovano nel punto più alto delle Serre salentine dove si registrano numerosi allagamenti di strade e scantinati. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale della Protezione civile e vigili urbani. Alcuni automobilisti a Parabita sono stati soccorsi dopo essere rimasti in panne, perché intrappolati dall’acqua, soprattutto nella zona del passaggio a livello e del sottopasso per Tuglie dove si sta provvedendo a deviare il transito delle auto.