Luciani si presenta: ‘Taranto occasione da cogliere al volo’

(Di Lorenzo Ruggieri) Da poche ore, il Taranto ha annunciato l’acquisto di Alessio Luciani, difensore classe 1990 reduce dall’esperienza alla Reggiana: “Sono onorato di essere qui, sono una persona che coglie le occasioni della vita e darò il massimo per Capuano e la famiglia Giove. Ero sotto contratto con la Reggiana, ma quando mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ho fatto le valige e sono tornato a casa, restando svincolato dall’1 settembre”, ha dichiarato l’esperto calciatore ai microfoni di Antenna Sud.

In riva allo Ionio, Luciani troverà Ezio Capuano: “Ho colto al volo questa occasione, con Capuano potrò imparare diverse cose. Nasco come difensore centrale, nella mia carriera ho giocato spesso nel ruolo di terzino destro, anche se ultimamente ho fatto il braccetto in una difesa a 3. Mi hanno etichettato come un jolly della difesa e sono a disposizione del mister e del gruppo”.

Il difensore giunge in rossoblù in una fase delicata per la compagine ionica, reduce da due sconfitte consecutive: “Il campionato di Serie C è molto difficile, dobbiamo mantenere i piedi per terra e lavorare duramente. Questo è un momento difficile, ma abbiamo tanta gente pronta a starci vicina. Dobbiamo pensare partita dopo partita senza fare proclami”, ha chiosato il neo-acquisto.

