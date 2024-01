Lizzano, Gloria Peritore: “La kickboxing come sport antiviolenza“

LIZZANO – La kickboxing come sport che dà sicurezza e coraggio, soprattutto in casi di necessità e violenza. A raccontarlo è la tre volte campionessa mondiale di kickboxing, Gloria Peritore, che ha tenuto un talk a Lizzano per parlare della sua associazione antiviolenza.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author