Lizzano, agricoltore incastrato e ferito con la motozappa

LIZZANO – A Lizzano un agricoltore di 68 anni è rimasto incastrato e ferito mentre era in sella alla propria motozappa riportando un taglio ad una gamba. L’incidente è accaduto in contrada Padulecchia, nel lizzanese.

Il mezzo, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltato ferendo l’anziano che è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Manduria. A dare l’allarme è stata la moglie preoccupata per la gravità dell’incidente.

L’uomo, non in pericolo di vita, è stato trasferito al Santissima Annunziata di Taranto.

