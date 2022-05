SAN PAOLO DI CIVITATE- Un diverbio scatenato da una mancata precedenza stradale sarebbe sfociata nel sangue perché un ciclista dalla sella della propria bici avrebbe sferrato e ferito con coltello alla testa e al petto un’automobilista.

È accaduto a San Paolo di Civitate e i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un soggetto di nazionalità straniera, presunto autore di un grave episodio di lesioni personali occorso a seguito di un diverbio relativo a precedenze stradali.

In particolare, il soggetto – che oggi si trova agli arresti domiciliari – in sella a una bicicletta, dopo aver affiancato la vettura della vittima nei pressi della locale villa comunale, utilizzando un coltello da cucina, ha provocato gravi ferite alla testa e al petto della vittima così causandone un lungo ricovero in ospedale.