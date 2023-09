Lecce, tentata rapina a conducente di un tir, 25enne arrestato

Avrebbe tentato di rapinare il conducente di un tir mentre il mezzo si trovava in un’area di sosta il 25enne arrestato nella notte a Lecce dagli agenti della sezione volanti della Questura. Il 25enne – che avrebbe agito insieme ad altri due complici minorenni poi denunciati – è accusato di rapina aggravata in concorso oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ad allertare i poliziotti è stato l’autista del mezzo pesante, denunciando di essere stato svegliato da alcuni rumori provenienti dall’esterno e raccontando agli inquirenti che i tre giovani avrebbero prima lanciato pietre sui finestrini della cabina, e poi tentato di forzare le portiere del tir, minacciando e intimando l’uomo per la consegna di danaro. All’arrivo delle forze dell’ordine nell’area di servizio il 25enne, scoperto insieme agli altri due vicino al tir, avrebbe tentato di opporsi ai poliziotti con minacce e offese.

