Lecce, L’offerta di punti ricarica per le auto elettriche in città si arricchisce di quattro nuove stazioni per la ricarica veloce installate dal gruppo Camer su autorizzazione del Comune. Ciascuna postazione consentirà la ricarica di due auto contemporaneamente.

Dopo la realizzazione della segnaletica orizzontale da parte della ditta esecutrice, è già attiva le postazione di piazza G. Mazzini, fronte civ. 64. Nei prossimi giorni saranno attivate anche le postazioni di viale G. Marconi, fronte civ. 7, via Adriatica, fronte civ. 77 e piazza Muratore (piazzale antistante l’ospedale Vito Fazzi), nel primo stallo di parcheggio nei pressi dell’ingresso. Le quattro Camer Fast Station sono infrastrutture di ricarica veloce che possono fornire sia ricarica in corrente continua che in corrente alternata.

Nelle scorse settimane, anche la ditta BeCharge ha provveduto all’attivazione di nuove colonnine di ricarica in piazza Ludovico Ariosto, via Clementina Carrelli e Piazza Carmelo Bene. Sono pronte ma in attesa di allaccio Enel anche nuove postazioni della stessa ditta in Piazzetta Bottazzi, in Piazza Bertacchi a Frivole e a San Cataldo sul lungomare Caboto.

“Con questi interventi aumenta l’offerta di stazioni di ricarica fast, che sono le più ricercate da chi utilizza auto elettriche perché consentono di abbattere notevolmente i tempi di attesa – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – la diffusione di veicoli elettrici e ibridi è in crescita ed è necessario che le città accompagnino la crescita con l’organizzazione di adeguati servizi. Lecce non fa eccezione, oggi offriamo una rete di punti ricarica EnelX, BeCharge, Camer in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di residenti, visitatori e city users che hanno scelto di possedere o utilizzare auto elettriche”.