Lecce, il Civismo si sveglia: “ Pronti a dare noi programmi ed idee per la città”

Il civismo dice basta è chiama a raccolta la politica. E così ecco che arriva un comunicato stampa congiunto per cercare di svegliare la politica dormiente di destra e sinistra: “ Il prossimo futuro di Lecce è estremamente importante; si dovrà misurare con l’ambizione di divenire sempre una città aperta al turismo, alla ricerca, all’innovazione, alle diversità, senza snaturare la sua tradizione e perdere il suo fascino, accrescendo il benessere delle comunità che la vivono a partire dai più fragili che oggi sono in aumento con nuove povertà e bisogni diversi di servizi.

Questi temi – mentre si guarda sempre più da vicino all’appuntamento elettorale – appaiono essere al momento del tutto assenti dal dibattito politico cittadino, tanto nel centrosinistra alle prese con primarie che non appaiono entusiasmare la Città, quanto nel centrodestra che continua a sfogliare senza troppa convinzione i petali con i nomi dei possibili candidati sindaco.

Azione Lecce con il Consigliere Carlo Mignone, Lecce Futura con il Consigliere Giorgio Pala, Ora Lecce, Puglia Popolare Lecce con il Consigliere Gigi Valente ritengono che i temi di programma debbano avere un ruolo centrale, per questo nei prossimi giorni presenteremo i punti di programma su Lecce che reputiamo centrali in una visione popolare, riformista ed attenta ai bisogni ed ai meriti della Città.

Aprendo un dialogo nel merito dei temi che saranno proposti, arriverà il tempo di potersi confrontare anche su possibili schieramenti e coalizioni, consapevoli dell’importanza di candidature che abbiano esperienza civica territoriale, di vicinanza al mondo dell’imprenditoria e del sociale, oltre che di condivisione delle proposte per Lecce che saranno presentate e che – siamo convinti – possano essere occasione per aggregare esperienze, competenze e disponibilità.

Maria Teresa Carrozzo

