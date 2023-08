Lecce- Il Centrodestra cerca di compattarsi in vista delle prossime competizioni elettorali ma non tutto è come sembra. Perché mentre la coalizione cerca di trovare un equilibrio, in Forza Italia la nomina appena lanciata da Tajani sul petto di Andrea Caroppo sembra aver fatto uscire un mal di pancia latente da tempo. E così a nulla servono scatole di Malox per curare quei malesseri che sembrano proprio non trovare pace. È bastato pubblicare nella chat provinciale la notizia della nomina fresca fresca, che dopo qualche complimento all’on. Caroppo, è prima calato il silenzio e poi, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare un messaggio ben lontano dalle congratulazioni: “Comunque fate tutti i complimenti e gli scrivete bravo. Forse sarebbe meglio buon lavoro. Anzi è stato bravo. Ha cambiato 10 partiti ed è stato premiato. In questo si, è stato bravo”. Un messaggio al vetriolo insomma scritto, è facile comprendere, da chi forse qualche incarico lo avrebbe voluto ma forse non lo ha ottenuto. Un partito apparentemente di separati in casa che ormai stenta a mantenere le apparenze e così, il rumore degli equilibri che saltano fanno eco in tutta la coalizione.

Maria Teresa Carrozzo

