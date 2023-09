Lecce, entrano in villa in piena notte e fuggono con soldi e gioielli

Rapina in piena notte a Lecce. Intorno all’una i poliziotti della sezione volanti sono intervenuti in via Adriatica dove poco prima due giovani malviventi, dall’accento leccese, incappucciati e armati di pistola, si sono intrufolati all’interno di una villetta riuscendo a portar via 6mila euro in contanti e vari monili in oro per un valore in fase di quantificazione. Sul posto è giunta anche la scientifica. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza. I proprietari dell’immobile preso di mira non hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari e non ci sono stati feriti.

