Lecce, D’Aversa: “Chiedo scusa, nel finale volevo placare gli animi”

Al termine del match perso contro l’Hellas Verona, l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in sala stampa, commentando il ko maturato contro gli scaligeri al Via del Mare e spiegando quanto accaduto nell’immediato post partita: “Il mio intento era quello di placare gli animi nel post partita, volevo evitare che oltre al danno si aggiungesse la beffa. Il gesto sembra molto più duro di quanto in realità non sia stato, ma in questi casi l’unica cosa sensata da fare è chiedere scusa e concentrarsi sulla prossima partita. L’Hellas ci ha messo in difficoltà nei primi dieci minuti di gara sotto il punto di vista fisico. Sul tiro di Folorunsho potevamo fare meglio, così come avremmo potuto fare meglio su tanti altri aspetti. Serve anche maggior lucidità negli ultimi metri, ma oggi abbiamo avuto grande difficoltà sulle seconde palle. Loro sono bravi nello giocare uomo su uomo, noi invece siamo scesi in campo contratti. La prestazione c’è stata, ma dobbiamo migliorare. Il cambio di Gallo? Ho messo Dorgu perché con l’ingresso di Sansone ho preferito inserire un giocatore fresco anche alle sue spalle. In campo si deve scendere senza ansia, e con la voglia di fare risultato. È il primo scontro diretto che perdiamo, sabato abbiamo una partita importantissima e non vogliamo sbagliarla”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author