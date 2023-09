Lecce, Comune: Due concorsi per l’assunzione di 18 funzionari e 17 istruttori: pubblicati i bandi

Sono pubblicati due bandi di concorso pubblico per la copertura totale di 35 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Il primo bando riguarda la copertura di 18 posti in qualità di Funzionario (ex categoria D1): 16 posti di Funzionario amministrativo e 2 posti di Funzionario tecnico. Il secondo per la copertura di 17 posti in qualità di Istruttore (ex categoria C1): 8 posti per il profilo di istruttore amministrativo, 7 posti per il profilo di istruttore tecnico, 2 posti per il profilo di istruttore informatico.

Il testo integrale dei bandi è pubblicato sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione del Comune di Lecce nella sezione “Amministrazione trasparente” https://amministrazionetrasparente.comune.lecce.it/ e sul Portale del Reclutamento “InPa” – disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it

La domanda di ammissione deve essere inviata tramite il Portale Unico del Reclutamento disponibile al sito web www.inpa.gov.it entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 2 ottobre 2023. I candidati saranno selezionati mediate prova scritta da tenersi tra mercoledì 18 ottobre e venerdì 20 ottobre. All’esito della prova i candidati ammessi andranno a comporre la graduatoria finale di merito provvisoria, che resterà in vigore per due anni.

Le assunzioni sono rese possibili dalla sottoscrizione con il Governo del Patto per Lecce, nell’ambito del quale è stato riconosciuto lo stato di grave carenza di personale sofferto dagli uffici comunali ed è stata offerta al Comune la possibilità di evitare il dissesto organizzativo con l’immissione in servizio di nuove 45 unità di personale. Dal momento della sottoscrizione del Patto sono già state assunte attraverso le procedure di comando o di mobilità dieci unità di personale (6 amministravi, 3 tecnici e un bibliotecario). La restante quota di assunzioni è quella che sarà coperta dal concorso.

“Dando seguito al Patto per Lecce approvato dal Consiglio comunale e sottoscritto con il Governo, avviamo le procedure di reclutamento di nuovo personale che andrà a sostenere il lavoro degli uffici comunali e i servizi ai cittadini – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Con questo piano di assunzioni non risolveremo carenze di organico dell’Ente, che può contare ad oggi su poco più della metà dei dipendenti effettivi di cui avrebbe bisogno. Ma è un passo avanti incoraggiante, che riusciamo a compiere grazie alla disciplina di bilancio applicata negli ultimi anni e ai sacrifici chiesti ai cittadini per evitare il dissesto organizzativo dell’Ente”.

“Da circa tredici anni il Comune di Lecce non svolgeva un concorso pubblico per l’assunzione di personale destinato agli uffici di tutti i settori – dichiara l’assessore al Personale Christian Gnoni – questo dà la misura di quanto fosse necessario e urgente immettere nuove energie nella macchina amministrativa, che dal 2019 ad oggi ha visto 134 dipendenti andare in pensione senza essere sostituiti, l’età media del personale crescere e gli sforzi degli uffici moltiplicarsi per assicurare servizi di qualità. Per questo ringrazio i consiglieri comunali che hanno approvato il Patto che consente le assunzioni. Ringrazio i dipendenti comunali per l’impegno che garantiscono ogni giorno a favore dei cittadini leccesi. E ringrazio l’ufficio personale a cui è demandato lo svolgimento della procedura di selezione e assunzione di queste 35 unità”.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp