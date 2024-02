Lecce,il centrodestra si tinge di giallo: prende ancora tempo sul nome del Candidato sindaco ed ecco che i segretari regionali dei partiti di centrodestra on Marcello Gemmato (FDI), on Mauro D’Attis (FI), sen Roberto Marti (Lega), Luigi Morgante (Noi Moderati), Tanino Brattoli (Udc), Luigi De Mucci (NPSI) e Pierpaolo Signore (MRS) precisano che oggi non si è riunito il tavolo politico, nazionale o regionale, del centrodestra per l’individuazione dei candidati sindaco, in particolare delle città di Bari e Lecce. Con ogni probabilità le riunioni si terranno, con tutta la coalizione, la prossima settimana per l’indicazione di coloro che guideranno il centrodestra nelle due città capoluogo al voto.

Maria Teresa Carrozzo