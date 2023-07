Lecce: ‘Al Fazzi visite oncologiche sospese fino a settembre’

“Al Vito Fazzi di Lecce le prenotazioni delle visite oncologiche sono sospese almeno fino a settembre. Per i pazienti oncologici a rischio recidiva è impossibile programmare una visita di controllo nei prossimi due mesi, e per prenotare un esame pet bisogna aspettare addirittura novembre”. Lo denuncia in Consiglio regionale La Puglia domani.

“Alcuni pazienti hanno provato a prenotare accertamenti urgenti per tumori e leucemie scoprendo che non ci sono possibilità prima dell’autunno, finanche nel privato convenzionato. Questa è un’emergenza che merita priorità assoluto ed è necessario che il direttore generale della Asl Lecce, l’assessore alla sanità e il direttore del dipartimento regionale salute provvedano subito a garantire ai pazienti oncologici leccesi e salentini l’assistenza diagnostica e specialistica oggi negata”.

Nei giorni scorsi, La Puglia domani ha denunciato “la mancanza di personale anche nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Fazzi, dove l’assistenza si regge sulla straordinaria abnegazione di due soli medici, affiancati da risorse umane assolutamente insufficienti a fronteggiare i bisogni delle tante famiglie che si rivolgono alla struttura”.

