Matera: Si schianta contro un furgone, muore 33enne

Un uomo di 33 anni è morto a Matera in seguito a un incidente stradale verificatosi la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni, il 33enne era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un furgone parcheggiato in via Istria, nei pressi del rione Piccianello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Sull’incidente mortale stanno indagando i Carabinieri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp