La puddhica salentina simbolo di pace

Lecce – Un impasto di pane dolce che avvolge un uovo sodo, simbolo di rinascita. La puddhica salentina è uno di quegli elementi gastronomici imprescindibili in ogni casa del nostro territorio e che per buono augurio si deve consumare tra Pasqua e pasquetta non necessariamente a pranzo ma in qualsiasi momento della giornata.

