LECCE – Si è svolto alla Camera di Commercio il secondo incontro di consultazione pubblica sul Piano Urbanistico Generale, focus di quest’appuntamento dal titolo “La Città Capoluogo” la dimensione metropolitana di Lecce, un momento importante di confronto tra cittadini, imprese, organizzazioni, enti e istituzioni sui temi strategici sui quali disegnare il futuro della città attraverso le scelte urbanistiche che saranno effettuate con il PUG.

Ad aprire l’incontro la relazione del professor Federico Zanfi, responsabile e coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro che affianca l’ufficio di Piano, che ha sottolineato come il PUG possa essere uno strumento importante per aumentare l’accessibilità alla città e ai suoi insediamenti, attività e servizi di valenza sovralocale oltre che per migliorare la connessione con i comuni limitrofi.

