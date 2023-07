È il 41enne Giovanni Di Biase, di Canosa di Puglia (Bat), la vittima dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di San Ferdinando di Puglia. La vittima viaggiava a bordo di un’auto guidata da un 18enne di Cerignola (Fg). Il giovane, ferito gravemente, è stato operato nel reparto di chirurgia dell’ospedale “Bonomo” di Andria: a causa di un versamento addominale, i medici gli hanno asportato la milza. Il 18enne ha anche riportato delle lesioni polmonari, per questo la prognosi resta riservata. Secondo quanto accertato la vettura è uscita fuori strada, per cause in corso di accertamento, e ha finito la sua corsa contro un albero d’ulivo. Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e i soccorritori del 118. Il 41enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp