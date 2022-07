MODUGNO- Avrebbe accatastato cartoni, pedane in legno e materiale plastico e gli avrebbe dato fuoco per smaltirli: una cittadina di origine cinese è stata denunciata per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

È accaduto a Modugno, quando i carabinieri sono stati allertati dai cittadini residenti in zona dal cattivo odore dell’incendio di materiale legnoso e plastico di circa 100 metri quadri: giunti sul posto hanno assistito alle fiammate che promanavano da una discarica abusiva antistante il piazzale dell’attività commerciale della donna.

Dunque, l’imprenditrice cinse è stata denunciata per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e incendio di rifiuti speciali non pericolosi.