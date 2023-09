Impugna un coltello e si barrica in casa: paura a Fasano

FASANO – Impugnando un coltello da cucina e minacciando di compiere gesti inconsulti, si era barricata in casa insieme al figlioletto di 8 anni. A risolvere una situazione difficile sono stati i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Fasano intervenuti dopo una segnalazione in una via del centro abitato: lì, una donna del luogo, verosimilmente a causa di una momentanea crisi, si era barricata nella sua abitazione con suo figlio di 8 anni, impugnando un coltello da cucina. Nella circostanza, i militari, dopo aver messo in sicurezza l’area e approfittando di un momento di distrazione della signora, sono entrati in casa attraverso una finestra ma poi hanno deciso di attendere all’esterno dell’appartamento l’arrivo del militare negoziatore in quanto la medesima, brandendo il coltello, minacciava di compiere atti inconsulti.

Nel contempo, un ufficiale dell’Arma, dopo essere riuscito a instaurare un contatto verbale con la signora, è entrato in casa e, a conclusione di un prolungato colloquio, l’ha indotta a deporre il coltello e a liberare il figlioletto. La donna, visitata dal personale del 118 intervenuto sul psoto, è stata successivamente trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti sanitari. Nessuno ha riportato lesioni. Il minore è stato affidato ai familiari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp