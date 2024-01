Il commissario Ricciardi torna a Taranto, a marzo riprese terza serie

Con le riprese previste per il mese di marzo, Taranto si prepara a diventare nuovamente il suggestivo scenario delle indagini del commissario Ricciardi, il dirigente della Squadra Mobile interpretato dall’attore Lino Guanciale. Infatti, questa mattina si è registrato un primo sopralluogo in città della troupe televisiva che si appresta a girare la terza stagione della seguitissima serie coprodotta da Rai Fiction e Clemart e sostenuta da Apulia Film Commission.

Nel corso della loro visita, i membri della troupe sono rimasti affascinati dalla bellezza della città ionica, non esitando a sottolineare le notevoli similitudini tra il centro storico di Taranto e quello di Napoli, che è poi il luogo in cui si svolgono le vicende su cui è chiamato ad investigare il commissario. Infatti, elemento di particolare rilevanza è la connessione tra le due città, che si riflette nei suggestivi vicoli, nei palazzi d’epoca e nell’atmosfera intrisa di storia che la “città dei due mari” offre.

Portando il saluto dell’Amministrazione alla troupe televisiva, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha accolto con entusiasmo la scelta della città come location per la terza serie di questa fortunata produzione televisiva. “Siamo onorati di essere stati preferiti ancora una volta come set cinematografico per una fiction così prestigiosa e amata”, ha dichiarato il sindaco.

“Pronta a collaborare attivamente per garantire il successo di questa nuova avventura televisiva, la nostra città può vantare una ricca storia e una bellezza unica che, senza dubbio, contribuiranno ad arricchire ulteriormente la trama e l’ambientazione della serie. Così come fa piacere rilevare la conferma di Taranto come una destinazione sempre più appetibile per produzioni cinematografiche e televisive, un fattore che potrà contribuire al rilancio del settore turistico e culturale della città”.