Il Barletta verso il Santa Maria Cilento, ore decisive per il mercato

BARLETTA – Nuova giornata divisa tra campo e mercato per il Barletta (foto Scolpini-Laragione), che si avvicina alla doppia scadenza di questa settimana. Il 15 settembre, data in cui si chiude la sessione estiva dilettantistica, ma soprattutto domenica 17, quando al Puttilli, alle 16, arriverà il Santa Maria Cilento per l’esordio casalingo nel girone H di Serie D.

Biancorossi in campo per preparare il match contro i campani, con Ginestra che non esclude variazioni rispetto al match perso a Pagani. Si attendono sviluppi sui ballottaggi in difesa, ma anche nei tre in mezzo al campo e nel tandem offensivo. Il tecnico campano farà le sue valutazioni fino al weekend, senza togliere l’occhio dalle trattative che sta intavolando la dirigenza per ritoccare l’organico al fotofinish.

La retroguardia si rinforzerà con gli arrivi di Susko e Imbriola. Il primo, classe 2004, arriverà dal Napoli Primavera ed è già a Barletta da sabato. Il secondo, barlettano classe ’98, si aggrega ai biancorossi dopo la preparazione estiva al San Luca. A tener banco è anche la trattativa per Alexis Nicolas Gonzalez, centrocampista offensivo argentino del ’95 in contatto con la dirigenza dopo l’incontro di martedì a pranzo. Non si esclude, nelle ultime ore, un sondaggio per Ameth Fall. L’ex attaccante del Barletta nella stagione 2014/2015 potrebbe essere il nome ad effetto nelle prossime ore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp