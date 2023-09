Il Barletta torna ad allenarsi, rush finale per il mercato

BARLETTA – Allenamenti ripresi in casa Barletta dopo la sconfitta contro la Paganese (foto Scolpini-Laragione). L’1-0 del Torre non ha permesso ai biancorossi di partire col piede giusto, ma il calendario offre subito una doppia occasione casalinga contro Santa Maria Cilento e Gallipoli. Si parte preparando la sfida ai campani, con Ginestra che lavorerà anche sull’atteggiamento dei suoi come spiegato anche nella conferenza postpartita.

Sessione pomeridiana per Schelotto e compagni, che si sono ritrovati sul prato del Puttilli martedì. La squadra potrebbe arricchirsi a breve di nuovi elementi che hanno raggiunto Barletta negli ultimi giorni. Il difensore lettone di origini nigeriane Daniel Susko è già in città da sabato e potrebbe essere un’alternativa a Sepe, mentre Vincenzo Imbriola si candida, per il momento, a soluzione immediata in attesa di recuperare Silvestri. Il centrale difensivo classe ’98, barlettano, è reduce dal pre-campionato con il San Luca, formazione calabrese del girone I.

In zona offensiva, invece, incontro martedì a pranzo tra la dirigenza biancorossa e Alexis Nicolas Gonzalez, centrocampista offensivo del San Martin de Mendoza, che milita in terza serie argentina. Il 28enne albiceleste ha dialogato con i vertici societari insieme al suo procuratore, ma la trattativa è ancora in corso e vanno valutate le componenti burocratiche di un trasferimento dal Sudamerica. Momentaneamente congelata la pista che porta a Davis Curiale, mentre Ginestra prepara il match con il Santa Maria Cilento con l’organico a disposizione.

