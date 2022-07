GROTTAGLIE – Paura nella tarda mattinata sulla strada Statale 7, la superstrada che collega Grottaglie a Taranto. Improvvisamente si è abbattuto un albero sulla carreggiata, fortunatamente il quel momento non si trovavano veicoli in transito, l’episodio non ha provocato gravi conseguenze, non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia Locale di Grottaglie.