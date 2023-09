Gol e spettacolo al “Monterisi”: Cerignola batte Brindisi 3-1

CERIGNOLA – Partita emozionante al “Monterisi”, il Cerignola supera il Brindisi per 3-1 al termine di un derby tutto pugliese giocato dinanzi a più di 3000 spettatori. Spettacolo sin dall’inizio. Al 7’ primo lampo degli ofantini: D’Andrea scambia con D’Ausilio che di prima intenzione calcia alto. Esattamente un minuto dopo passa il Brindisi, capovolgimento di fronte con Valenti bravo ad effettuare un diagonale rasoterra che accarezza il pallo e finisce in porta, 0-1 al “Monterisi”. Brindisi scatenato, all’11’ Albertini crossa sulla testa di Lombardi che non lascia scampo a Krapikas ma, secondo l’assistente, commette fallo su Tentardini, annullata la rete del raddoppio biancazzurro. Partita pazza, al 14’ Ruggiero brucia l’avversario, entra in area e serve il destro di D’Andre che fredda Saio per l’1-1. Buco della difesa gialloblù al 16’, Malaccari supera Krapikas che però recupera la posizione ed evita il peggio. I padroni di casa la ribaltano al 25’, D’Andrea vede D’Ausilio nello spazio, lo serve e il numero dieci non sbaglia, gara bellissima. 40’, ancora l’ex Giana Erminio, la sua conclusione termina sul fondo. Col montaggio passiamo alla ripresa. 52’, ottima combinazione del Cerignola, D’Andrea libera Ruggiero che colpisce Saio in uscita. 57’, punizione dal limite dell’area, Petrucci sceglie la precisione e Krapikas si rifugia in angolo. 72’, errore dei messapici in fase di impostazione, Ghisolfi recupera palla in ottima posizione e viene steso da Bizzotto che, già ammonito, lascia il Brindisi dieci. Sul conseguente piazzato Sainz-Maza colpisce la barriera. L’Audace spreca il tris all’88’, Russo è imprendibile, vede Ghisolfi tutto solo che porta sguarnita spara alto. L’ex Cremonese si rifà al 91’, Sosa recupera caparbiamente la sfera, serve Ghisolfi che deve realizzare un rigore in movimento e questa volta non sbaglia, 3-1 e giochi chiusi al “Monterisi”. Il Cerignola conquista la prima vittoria stagionale e sale a quota 5 punti, altro ko per un Brindisi mai domo.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini (27’st. Rizzo); Tascone (18’st. Ghisolfi), Capomaggio, Ruggiero (27’st. Sainz-Maza); D’Ausilio (18’st. Sosa), D’Andrea; Malcore (45’st. Vitale). All. Tisci.

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao (37’st. Vona); Malaccari, Petrucci; Albertini (25’st. De Feo), Bunino (15’st. Fall), Lombardi (15’st. Mazia); Moretti (15’st. Ganz). All. Danucci.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Note: ammoniti: D’Ausilio (C), Albertini (B), Bizzotto x2 (B), Tascone (C), Krapikas (C), Malcore (C), Ligi (C). Espulso: Bizzotto (B).

Marcatori: 8’pt. Valenti (B), 14’pt. D’Andrea (C), 25’pt. D’Ausilio (C), 46’st. Ghisolfi (C).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp