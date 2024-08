Giugliano-Taranto 1-0: un rigore dell’ex Romano condanna i rossoblu

Il Giugliano si impone di misura sul Taranto grazie a un rigore trasformato dall’ex rossoblù Antonio Romano al 29’. Una gara combattuta, con il Taranto che ha sfiorato più volte il pareggio, colpendo anche un palo con De Santis al 54’.

Nel secondo tempo, il Giugliano ha sfiorato il raddoppio con Maselli e Njambe, ma Del Favero ha tenuto in partita i suoi. Nel finale, il Taranto ha cercato il pareggio con una conclusione di Simone, respinta da Barosi. Nonostante gli sforzi finali, i rossoblù escono sconfitti.

LA CRONACA

🕒 90’+5’ FINITA.

🔴🔵 90’+4’ Sussulto del Taranto con una conclusione dal limite di Simone, che costringe Barosi in angolo.

🟡🔵 90’ Sono 5 i minuti di recupero.

🟡🔵 90’ Giugliano vicinissimo ancora al 2-0: esterno destro di Maselli, sfiora il palo a Del Faverl battito.

🔴🔵 88’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto dentro il giovanissimo Pompameo (2007) esce Schirru.

🟡🔵 86’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Giugliano entra Peluso.

🟡🔵 83’ Ammonito 🟨 Maselli per gioco scorretto.

🟡🔵 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Quarto cambio per il Giugliano: De Rosa rileva Romano.

🟡🔵 81’ Giugliano ancora vicino al raddoppio: conclusione di Njambe nel cuore dell’area, sulla riga salva De Santis.

🟡🔵 79‘ Si rinnova il duello Ciuferri-Del Favero, lo vince il portiere rossoblu che mette in angolo.

🟡🔵 76’ Assolo di Njambe, che arriva al limite, sblocca il destro, ma è impreciso.

🔴🔵 71’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto esordio per Simone, gli lascia il posto Verde.

🟡🔵 69’ Giugliano vicino al raddoppio con una punizione di Ciuferri, ma Del Favero ci mette la manona e devia in angolo.

🟡🔵 68’ Conclusione insidiosa dalla distanza di Padula, brividi per il Taranto.

🔴🔵 68’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, finisce la partita di De Marchi, comincia quella di Capone.

🟡🔵 66’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Giugliano: fuori Celeghin, ammonito, e Masala dentro Maselli e Ciuferri.

🟡🔵 57‘ Ammonito 🟨 Celeghin per comportamento non regolamentare.

‼️ 🔴🔵 54’ Sul corner, il Taranto sfiora il pareggio con un colpo di testa di De Santis che centra in pieno il palo.

‼️ 🔴🔵 52’ Destro di controbalzo di Fiorani, Barosi vola a mettere in angolo.

🟡🔵 46‘ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Giugliano, Njambe prende il posto di D’Agostino.

🕒 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

🕒 45’+1’ Finisce la prima frazione: padroni di casa avanti grazie al rigore trasformato dall’ex Antonio Romano. Dopo lo svantaggio, il Taranto ha provato a reagire, ma con poca solidità.

🔴🔵 40’ Traversone basso in area di Fiorani, De Marchi anticipato peovvidenzialmente da Solcia.

🟡🔵 29’ GOL DEL GIUGLIANO: ⚽️ Romano! Dal dischetto, l’ex rossoblu non sbaglia, spiazza Del Favero, ma non esulta.

🟡🔵 29′ Ammonito 🟨 Verde colpevole di avere provocato il calcio di rigore con un fallo di mano

‼️ 🟡🔵 28′ Calcio di rigore per il Giugliano per fallo di mano di Verde in area di rigore.

🟡🔵 25′ Ammonito 🟨 D’Agostino per fallo all’altezza della linea del centrocampo nei confronti di Fiorani.

🟡🔵 22′ Romano lancia D’Agostino, azione interrotta dall’uscita sicura di Del Favero.

🔴🔵 15’Ancora Taranto in avanti con un destro di Schirru da fuori area parato in presa bassa dal portiere del Giugliano.

🔴🔵 10’Punizione di Garau abbondantemente fuori dallo specchio della porta.

🔴🔵 2′ Tiro da fuori area di Schirru con palla che termina di poco sopra la traversa.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟡🔵 GIUGLIANO-🔴🔵 TARANTO 1-0

⚽️ RETI: 29’ rigore Romano (G)

🟡🔵 GIUGLIANO 433: Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Romano (81’ De Rosa), Celeghin (66’ Maselli), Giorgione; Masala (66’ Ciuferri), Padula, D’Agostino (46’ Njambe). Panchina: Russo, Matteo Esposito, Acella, Cuciniello, Minelli, La Vardera, Nuredini, Gennaro Esposito. All. Bertotto.

🔴🔵 TARANTO 433: Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Matera, Enrici; Verde (71’ Simone), Fiorani, Schirru (88’ Pompameo); Fabbro, De Marchi (68’ Capone), Garau. Panchina: Meli, Caputo, Sacco, Taurino, Ferente, Zerbo. All. Gautieri.

🟡 ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina. Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Federico Lineari di Firenze. Quarto ufficiale: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona.

🟨 AMMONITI: D’Agostino, Celeghin, Maselli (G); Verde (T).

📌 NOTE: recuperi 1’/5’. Angoli 4-4

