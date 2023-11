Gallipoli, sogno Di Costanzo per la panchina

Sono ore particolari in quel di Gallipoli, dopo l’addio di Alessandro Carrozza: “Sono costretto ad interrompere bruscamente questo cammino per motivazioni strettamente personali” recita il messaggio dell’ormai ex allenatore, nonché bandiera giallorossa già da calciatore. Tra i vari nomi appuntati sul taccuino della dirigenza del Gallipoli, spicca quello di Nello Di Costanzo. L’ex Brindisi e Taranto, per il momento, rimane però un sogno per i galletti. Resta viva anche la candidatura di Benedetto Mangiapane.

