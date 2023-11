Foggia – Il dramma della violenza sulle donne attraverso gli occhi degli studenti, per raccontare quello che amore non è. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e nel quadro della campagna permanente contro la violenza di genere dal titolo “Questo non è amore”, nelle scorse ore presso l’Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” di Foggia la polizia di Stato ha incontrato gli studenti per un confronto dibattito sul tema e illustrare tutti gli strumenti ad oggi disponibili per contrastare questo terribile reato.

