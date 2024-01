Foggia, niente trasferta a Giugliano per i tifosi rossoneri

Niente trasferta a Giugliano per i tifosi del Foggia. I supporter rossoneri non potranno accedere al match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie C della stagione 2023-2024 in programma allo stadio ‘De Cristofaro’. Il prefetto di Napoli infatti, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia. Il provvedimento prefettizio, si legge nella nota, “è stato adottato in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che con determina del 28 dicembre scorso ha evidenziato gli accadimenti verificatisi lo scorso 8 aprile tra le due tifoserie“. I fatti dell’incontro Foggia-Giugliano, si legge nello stesso provvedimento, hanno acuito la rivalità tra le stesse, alimentando un forte spirito di rivalsa da parte dei tifosi del Giugliano”. Ancora rimandato, quindi, l’appuntamento tra il Foggia e i suoi tifosi, che sperano in un’apertura dello Zaccheria in occasione della sfida contro l’Avellino del 19 gennaio. Sul fronte mercato, nel frattempo, si registra l’imminente cessione di Peralta al Catania. L’attaccante ritroverebbe Lucarelli, che lo ha allenato nella stagione conclusa con la vittoria del campionato 2021/2022 a Terni. Sempre in uscita è vivo l’interesse dell’Avellino per Garattoni mentre in entrata non trapela ancora nulla dopo l’arrivo di Millico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp