Attimi di paura a Foggia per un incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato 11 novembre in un appartamento a piano terra di Via Poggio Inperiale. Un r 28 enne si trovava in casa insieme al suo cagnolino quando un cortocircuito generato da una presa elettrica ha dato origine al rogo. Le fiamme hanno subito avvolto l’abitazione impedendo al ragazzo di trovare la via di fuga. I vicini di casa hanno provato a salvarlo forzando il cancello dell’appartamento con delle catene.Tra i primi ad intervenire un ufficiale della Polizia Locale in borghese che si trovava a passare da quelle parti. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, degli operatori del 118 e delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato subito messo in salvo e soccorso, ma fortunatamente non riporta alcuna ferita. Gravi invece le condizioni del suo cagnolino, che è stato soccorso dagli operatori sanitari in attesa dell’arrivo di un veterinario.

