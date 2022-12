Foggia: Gallo elogia i suoi, ‘Sono stati perfetti’

Condividi su...

La corazzata Catanzaro si ferma allo Zaccheria di fronte a un Foggia tatticamente “perfetto”, così come lo ha definito il suo tecnico, Fabio Gallo, nel post partita. “Direi che non c’è stata nessuna sbavatura a livello difensivo e abbiamo anche sfiorato il gol del vantaggio in diverse occasioni. Il gruppo è stato eccezionale, anche chi era in panchina. Alla fine accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti”. Di seguito l’intervista completa: