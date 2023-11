Foggia, Cudini: “Punto importantissimo conquistato con determinazione”

CASTELLAMMARE DI STABIA – Il Foggia regge l’urto e conquista un pareggio sul campo della Juve Stabia, queste le dichiarazioni nel post-gara del tecnico rossonero Mirko Cudini: “Punto importantissimo conquistato con determinazione, non abbiamo palleggiato molto e non è stata fatta una grossa fase offensiva ma abbiamo fatto la nostra partita e sono contento. È stata una partita maschia e noi ci siamo stati nonostante il periodo complicato. Serviva più sostanza e corsa, per questo ho inizialmente rinunciato a Schenetti e Peralta sapendo di poterli utilizzare nella ripresa. È entrato soltanto Schenetti ma avrei concesso spazio anche a Peralta se non fosse stato per i cambi forzati. Volevamo colpire la Juve Stabia sulle lacune, ad esempio ripartendo e mettendoli in difficoltà nella fase difensiva, non ci siamo riusciti”.

Un 3-5-2 che ha dato garanzie dal punto di vista difensivo. Cudini ci punta e, per ora, non sembra avere intenzione di cambiare: “Inizialmente siamo partiti a quattro ma in attesa che Riccardi recuperasse la condizione ho optato per il 3-5-2 che esalta delle caratteristiche già rodate nella squadra, nella passata stagione è stato seguito un percorso simile. Potremmo restare a tre, la squadra ha bisogno di basarsi sulle proprie certezze”.

