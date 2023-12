La festa dei soci della Bcc Alberobello

ALBEROBELLO – Nell’anno che celebra il settantesimo anniversario, La Bcc di Alberobello, Sammichele e Monopoli ha organizzato la ‘Festa dei Soci 2023’, un appuntamento riservato ai Soci e ai Collaboratori della Banca per fare un bilancio di questo anno che sta per concludersi. La serata è stata allietata dalla comicità di Uccio De Santis. Il management in questo modo vuole omaggiare soci e sostenitori nella convinzione – dice – “di aver scritto una storia nuova e fiduciosi di poter continuare a operare a beneficio e nell’interesse dei numerosissimi Soci, dei Clienti e dei territori coperti dal raggio d’azione dall’istituto di credito”.

