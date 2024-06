Fedez e Codacons, il 21 giugno a Taranto per le vittime dell’Ilva

Dopo anni di contrasti, Fedez e il Codacons annunciano una sorprendente collaborazione, segnando un “nuovo inizio” all’insegna della solidarietà. Domani, venerdì 21 giugno, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, e Fedez si incontreranno per ufficializzare un progetto comune a sostegno della comunità di Taranto, ancora alle prese con le conseguenze dell’inquinamento industriale dell’ex Ilva.

In una nota congiunta, il rapper e l’associazione dei consumatori hanno dichiarato: “Questo evento rappresenta un forte impegno per far prevalere la salute e la vita sui meri interessi produttivi“. La conferenza stampa per annunciare i dettagli dell’iniziativa si terrà venerdì 21 giugno alle 15:00 presso la sala convegni dell’Hotel Mercure a Taranto.

