Fasano: Ufficiale, ingaggiato Francesco Pambianchi

Arriva un rinforzo di esperienza nel reparto arretrato del Fasano, che potrà contare sulle prestazioni del centrale difensivo Francesco Pambianchi. Il calciatore, nato ad Urbino il 12 gennaio 1989, dà il via alle sue esperienze calcistiche formandosi nel settore giovanile del Parma. Proprio con il club emiliano, nella stagione 2008/2009, registra l’unica presenza in Serie B. In carriera vanta 13 apparizioni in Serie C2 (stagione 2013/14) riconducibili ai tempi di Foggia, mentre in C1 ha difeso i colori di Pergocrema, Spal e Gubbio.

A partire dall’annata sportiva 2016/17 si misura nel palcoscenico professionistico della Serie C con le maglie di Taranto, Rende, Catanzaro, Virtus Francavilla e Monopoli per un complessivo di 141 presenze. Nel girone H (unico raggruppamento sperimentato in quarta serie) al momento presenta 85 apparizioni e 3 reti, riconducibili ai trascorsi di Taranto, Caserta e della scorsa stagione a Casarano.

“Penso di essere arrivato nella piazza ideale per far bene- esordisce Pambianchi-. Nel primo allenamento ho subito notato i giusti presupposti che ci sono nel gruppo: un vero ambiente familiare. Della rosa conosco Vittorio Triarico, poiché è stato compagno di squadra ai tempi delle giovanili nazionali. Da avversario ricordo il calore del tifo biancazzurro e la bellezza del “Curlo” che ho visto rinnovato da poco”.

