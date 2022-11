Condividi su...

BARLETTA – Tre punti che pesano come un macigno ai piani alti del girone H di Serie D, tre punti che il Barletta strappa via con merito nel derby del Fanuzzi. Brindisi ko 2-1 in rimonta, biancorossi che staccano proprio la squadra di Danucci e salgono al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla Cavese, già battuta in Campania alla terza giornata. Con un cammino del genere e con un approccio di questo tipo ai big-match del campionato, la squadra di Farina non può più nascondersi. Il tecnico, però, continua a volare basso.

Domenica al Puttilli c’è proprio il Lavello, con la società biancorossa che ha indetto la giornata pro Barletta. Non saranno validi gli abbonamenti, si giocherà alle 15 e la caccia al biglietto è già partita da martedì. La squadra intanto torna in campo per riprendere gli allenamenti, provando ad isolarsi dall’entusiasmo che c’è in città. Testa al prossimo avversario.