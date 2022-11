Condividi su...

Dopo 11 giornate non può essere più un caso, bensì un punto di forza su cui costruire una stagione ricca di soddisfazioni. Il Nardò non si smentisce e continua a vantare la miglior difesa non soltanto per quanto concerne il girone h, ma ormai dell’intera categoria. Nessuna fra le altre 161 squadre militanti in Serie D ha subito tanto quanto o addirittura meno reti dei granata in campionato. Il giovanissimo Antonino Viola ha mantenuto inviolata la propria porta in ben otto circostanze, subendo appena tre gol dall’inizio del campionato ad oggi. Matera, Cavese e Francavilla sono riusciti e violare i pali granata. Nel dettaglio, solo Amelio, Foggia e Marconato sono riusciti nell’impresa di insaccare alle spalle dell’estremo difensore di proprietà del Lecce. Se il Nardò, pur avendo segnato poco, occupa al momento il secondo posto in classifica da imbattuto (in compagnia di Fasano e Barletta) il merito non può che essere attribuito ad una fase difensiva pressoché perfetta. Contro il Gravina, per la seconda volta in stagione, il Toro ha anche vinto non grazie al minimo scarto, con Antonacci e Mariano che espugnando il “Vicino” hanno rotto l’imbattibilità intera dei padroni di casa. E pensare che lo scorso campionato venne chiuso dai granata in zona playout con il problema opposto: quello della peggior difesa. Sono passati pochi mesi eppure sono cambiate così tante cose fra le fila di un Nardò che ora vuole divertirsi.

[Credit Photo: Carlo Centonze]