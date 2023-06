Emiliano: ‘Mio terzo mandato? Felice se ci sarà bisogno’

“Dalla mia vita istituzionale ho avuto già tantissimo, ma se ci sarà bisogno di me sarò molto felice di essere ancora utile, non sono certo io a pretendere nulla”. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, rispondendo a una domanda sulla sua disponibilità a candidarsi per un terzo mandato alla guida della Regione, a margine dell’inaugurazione della mostra su Taranto, “L’eredità di tremila anni di storia”, allestita negli spazi del Parlamento europeo a Bruxelles.

“Dovranno dirmi dove servo”, ha aggiunto su un possibile interesse a trovare spazio anche in Europa in vista del voto del 2024. “Non ho l’impressione che l’Europa sia proprio il mio terreno di gioco ideale, nel senso che sono uno molto legato al territorio, al mio territorio, quindi utilizzato fuori forse perderei un po’ di capacità competitiva”.

