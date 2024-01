Economia circolare, Puglia tra le prime regioni in Italia

BARI – Economia circolare in Puglia nel settore dei rifiuti urbani riciclabili: è questo il tema al centro della tavola rotonda promossa a Bari dall’Unione Nazionale Imprese Raccolta, Recupero, Riciclo e Commercio dei Maceri e altri Materiali, l’associazione nata a Roma per rappresentare, rafforzare e tutelare le imprese italiane del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero e di altri materiali recuperabili.

Obiettivo della manifestazione è quello di fare in modo che sempre più comuni della regione puntino sulla raccolta differenziata anche in virtù del fatto che la nostra regione si piazza tra le prime in Italia con una media nettamente più altra tra le regioni del sud.

