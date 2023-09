Eccellenza: Coppa Italia, Manduria cade con Novoli ma passa il turno

I Manduria perde 2-1 al “Camassa” di Sava con il Novoli, ma con il gol al 94’ siglato dal giovane centrocampista Tondi accede al turno successivo. Nella gara di andata, la squadra di Salvadore si era imposta 2-0 al comunale di Leverano.

Avanti col brivido, il Manduria crea tanto e spreca nel corso del primo tempo con Espinar, Quarta e Munoz. Nella ripresa vengono fuori gli ospiti che trovano per due volte la via della rete. Poi nel finale, sugli sviluppi di un corner, Tondi approfitta di una ribattuta e batte Marchionna.

La partita

Il Manduria parte subito forte con Espinar che al 20’ conclude dalla distanza. Dopo quattro minuti Aquaro svetta di testa sugli sviluppi di un corner, ma non trova la via della rete per pochi centimetri. Nel finale della prima frazione, Munoz e Quarta sprecano a tu per tu con l’estremo difensore ospite.

Nel secondo tempo cambia il canovaccio della partita e il Novoli si porta in vantaggio al minuto 57 con Garnica, al termine di un’azione corale. Al 70’ Delgado approfitta di una topica difensiva e riporta sui binari della qualificazione il Novoli. Salvatore ridisegna la squadra con Cavaliere, Tondi, Maraglino e Bocchino. Al 94’ sull’ultimo corner della partita, Tondi trova si fa trovare pronto sulla ribattuta e regala al Manduria il pass per il prossimo turno di Coppa Italia. Domenica i biancoverdi giocheranno in campo neutro e a porte chiuse contro il Brilla Campi in campionato.

Le formazioni iniziali

Ug Manduria Sport: Coletta; Cicerello, Lopez, Aquaro, Rapio; Linares, D’Ettorre, Maroto; Espinar, Quarta, Munoz. A disp: Maraglino, Salvadore, Cutrone, Dorini, Tondi, Fiammenghi, Zecca, Bocchino, Cavaliere.

Novoli: Marchionna, Tarantino, Giannotti, Trofo, Gomez, Calo, Quarta, Lorenzo, Campilongo, Leuzzi, Garnica. A disp: Bibba, D’Andria, De Blasi, Romano, Saracino, Faggiano, Delgado, Martina, Falco.

