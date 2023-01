Eccellenza: Bisceglie riparte con Trani per conservare la vetta

Il cammino del Bisceglie in campionato riprende domani, domenica 22 gennaio, con la gara della terza di ritorno contro la Vigor Trani, in programma sul prato del “Ventura” con inizio alle 15,30 (arbitra De Benedictis di Bari, assistito da Rizzi di Foggia e Pedico di Barletta).

Agganciata la vetta nel primo match del 2023 grazie al colpaccio di Canosa (il Manfredonia dovrà, però, recuperare il match con il Foggia Incedit, interrotto al 29’ per infortunio all’arbitro), i nerazzurri sono attesi da un impegno dall’esito scontato, almeno sulla carta dal momento che la squadra del patron Lanza è sempre uscita sconfitta nelle 15 gare finora disputate.

“Conosciamo bene la situazione della nostra avversaria, ma ciò non deve indurre ad affrontare questo impegno con superficialità – sottolinea il tecnico stellato Francesco Passiatore -. La sosta ci ha consentito di lavorare su alcuni aspetti e di affinare determinati schemi, sono convinto che chiunque venga impiegato sarà in grado di fornire una buona prestazione”.

Tra le file stellate sarà assente il mediano Alejandro Frezzotti, appiedato per un turno dal giudice sportivo, mentre potrebbero essere lasciati precauzionalmente a riposo Bonicelli, Stefanini e Massarelli, non al meglio nel corso della settimana.

Il primo incontro del nuovo anno al “Ventura” sarà l’occasione per tributare un emozionante saluto all’indimenticato capitano nerazzurro Giorgio Di Bari, nel venticinquennale della sua prematura scomparsa avvenuta il 12 gennaio ’98. Per incentivare una maggiore affluenza di appassionati, la società promuove l’iniziativa “Porta un amico in gradinata” (con l’acquisto di un biglietto nel predetto settore, potranno accedere due persone),oltre a confermare l’ingresso gratuito in gradinata per donne e under 18.

All’andata il Bisceglie piegò la Vigor Trani al “San Pio” con un secco 0-6 (doppietta di capitan Di Rito e centri personali di De Vivo, Bonicelli, Dargenio e Pissinis).

