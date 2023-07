Due nidi di Caretta Caretta sulle spiagge del Salento

Il Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” si conferma elemento vocato all’accoglienza delle tartarughe marine che continuano a scegliere le spiagge del suo litorale per deporre le uova. La scorsa notte si sono registrate due nidificazioni.

Una a Torre San Giovanni, nei pressi del campeggio Riva di Ugento, l’altra in località Pescoluse nel Comune di Salve. Nel primo caso è stato necessario traslocare il nido a causa della sua vicinanza al bagnasciuga.

Questa operazione non è priva di rischi, ma garantisce l’incubazione alle uova in posizione sicura evitando l’allagamento della camera che risulterebbe fatale. Grazie agli operatori del campeggio e al Comune di Salve, i due nidi sono stati recintati e messi in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Centro recupero tartarughe marine di Calimera con i volontari Seaturtle Watcher. Di grande supporto è stato l’utilizzo di un drone che ha permesso di ottimizzare le attività di ricerca.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp