Centrosinistra, Delli Noci detta i tempi: “ Coalizione si riunisca entro il 15 settembre “

Lecce- Il Centrosinistra ha bisogno di accorciare i tempi e di non perdersi dietro strategie che potrebbero da martello rivelarsi incudine ed allora, do necessario stringere i tempi. Puntuale del dibattito arriva il monito dell’assessore Regionale Alessandro Delli Noci, colui che secondo i più, potrà determinare il destino della coalizione e l’esito delle elezioni stesse: “La decisione del sindaco Salvemini di scendere in campo per le Primarie da tempo paventate e poi richieste dal PD cittadino, è una decisione giusta perché dà valore ad uno strumento democratico che di certo ci consentirà di costruire una coalizione forte e coesa per le prossime amministrative, ma è anche una decisione che ci permette di accelerare il passo. Abbiamo tutti bisogno di stringere i tempi che, anche per via dell’estate, si sono rallentati e di fare insieme sintesi.

Questo ci permetterà da una parte di giungere alla competizione elettorale con una coalizione che ha avuto il tempo e il modo di confrontarsi su ogni cosa, di condividere e dunque di rafforzarsi, dall’altra di dedicare il tempo necessario all’attività amministrativa, con l’obiettivo di portare a termine tutti quei progetti in cantiere per i quali dobbiamo delle risposte a Lecce e ai leccesi.

Per questa ragione, per una questione legata al senso di responsabilità che di certo appartiene ad ogni membro di questa maggioranza, chiedo di convocare un tavolo della coalizione per definire, tutti insieme, modalità organizzative e tempi che, per quanto mi riguarda, non possono andare oltre il prossimo 15 ottobre”.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

