Puglia- È il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis ad esprimere un intima soddisfazione per il ritorno in edicola dello storico quotidiano Pugliese: “È in edicola di nuovo e finalmente La Gazzetta del Mezzogiorno che, assieme agli altri quotidiani pugliesi, rappresenta la nostra terra. La Gazzetta e la sua storia raccontano i nostri giorni, le gioie e le sofferenze di noi pugliesi, di noi meridionali.

Le nostre congratulazioni vanno agli editori per aver accettato e sostenuto la sfida, ai giornalisti per essersi messi in gioco e per aver difeso le loro prerogative e quelle del giornale. Auguri a tutti, lettori compresi, per un successo che porta la maglia del Sud e della nostra Puglia”, conclude l’onorevole D’Attis.