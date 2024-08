Crotone-Altamura 2-0: Vitale e Tumminello piegano i murgiani. Palo di Gigliotti

Ventisette anni dopo l’ultima volta il ritorno in C della Team Altamura si rivela agrodolce: allo Scida il Crotone ha la meglio per i murgiani vincendo 2-0 e sfruttando al meglio un approccio migliore rispetto agli avversari. Biancorossi che nella ripresa reagiscono e mostrano più carattere, ma non è bastato per rimettersi in corsa. Moduli speculari: squadre in campo col 4-2-3-1, in campo il grande ex è Gigliotti, ora titolare coi pugliesi. Gomez e Sabbatani le punte.

E’ il Crotone a fare la partita. E ci mette relativamente poco, appena sedici minuti, per trovare la rete del vantaggio: imbucata di Gomez in piena area di rigore per Vitale a cui basta dribblare Viola con eleganza e mettere il pallone in rete. Sorpresa la difesa biancorossa. Il raddoppio è cosa fatta al 18′. Cross di Vitale da sinistra, respingono inizialmente prima la difesa murgiana e poi Viola, ma non basta perché Tumminello si fa trovare pronto e libero da pochissimi passi e insacca la sfera a porta praticamente sguarnita. Per la prima occasione in favore dei pugliesi bisogna pazientare fino al 38′: primo tiro di D’Amico respinto dalla difesa calabrese, poi ultima conclusione di Manè da fuori area decisamente alta.

Va meglio nella ripresa: la squadra di Di Donato tira fuori l’orgoglio ed anche alcune conclusioni insidiose. Al 51′ Leonetti impensierisce Sala, puntuale respinta. Al 52′ punizione Gigliotti dal limite dell’area e palo colpito dal francese, gol sfiorato. Al 69′ Rolando ci prova direttamente da corner, riflessi del portiere calabrese pronti ancora una volta. All’81’ è invece il Crotone a sfiorare il tris: corner, sponda in area per Rispoli, Viola si oppone. Ultima emozione all’83’ sull’asse Acampa-Molinaro, assist del primo e tiro del secondo, sfera in corner. Fischio finale di Mbei di Cuneo dopo 7 minuti di recupero.

