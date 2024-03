Conversano, un mondo sostenibile aiuta i risparmiatori

CONVERSANO – Investire in un mondo sostenibile contribuisce a ridurre il rischio per i risparmiatori e attiva processi virtuosi che rendono più celeri i cambiamenti etici e sociali nelle comunità. È uno degli aspetti emersi nel corso del convegno “Investire nel futuro – Finanza e sostenibilità”, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Conversano. Un appuntamento che ha posto al centro l’importanza di allineare etica e finanza per promuovere un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Nel corso dell’appuntamento è stato sottolineato come la finanza sostenibile, rappresentata oggi da 35mila miliardi di dollari a livello mondiale, non sia più un fenomeno marginale, ma una realtà consolidata per tutti. Si è passati da una percezione negativa e opportunistica della finanza a una visione in cui la stessa diventa un pilastro fondamentale per supportare la transizione verso pratiche sostenibili e costruire un futuro migliore.

