Coldiretti: più di 23mila le aziende agricole dirette da donne

La rivoluzione delle donne contadine, questo è l’argomento su cui la Colidretti Puglia ha deciso di soffermarsi dopo un’accurata analisi dei dati. Sono più di 23mila le aziende agricole “rosa”, condotte da donne e al cui interno lavorano unicamente donne riuscendo a portare innovazione, dall’agricoltura fino alla pesca;

È crescente il numero di agriturismi in “rosa”, per l’esattezza il 3,7%, perché le donne che scelgono di intraprendere questo percorso nell’agricoltura si dimostrano capaci di prestare attenzione sia al mondo del mercato che al rispetto dell’ambiente e alla tutela della qualità della vita al contatto con la natura.

Messo a rischio dai rincari energetici, con effetti che si riflettono sui costi di produzione, questo mondo in “rosa” ha permesso anche di creare opportunità occupazionali ed esperienze di crescita personale: come è emerso dall’analisi, la situazione è in positiva evoluzione nonostante il pesante gender-cap.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp